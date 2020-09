Rouškovné se zrychleně neprojedná. ODS a TOP 09 byly proti

Celkem by mělo vládní opatření vyjít státní kasu přibližně na 15 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k mimořádnému příspěvku k důchodu řekla, že na ní našla vládnoucí koalice shodu. Zároveň v úterní rozpravě odmítla kritiku, že by se jednalo o populistický krok.

Vláda chtěla, aby poslanci o návrhu hlasovali v ú)terý už v prvním čtení. To ale kluby opozičních ODS a TOP 09 zablokovaly. Předloha nyní tedy zamíří k posouzení do výborů a poslanci k ní budou moci předkládat pozměňovací návrhy.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové si podobná opatření jako rouškovné nemůže stát v současné chvíli dovolit. Finanční prostředky by podle ní měly směřovat spíš na kvalitní zdravotní a sociální péči, na kterou kvůli podobným krokům nemusí zbýt dostatek peněz.

Trochu jinak to vidí lidovci, kteří navrhli, že by se vyplatilo 5000 korun jen seniorům a seniorkám s podprůměrným důchodem, tedy s částkou do 14 427 korun. Předloží to jako pozměňující návrh.

Vládní úplatek?

Zástupci SPD a KSČM už avizovali, že podpoří současný návrh vlády, i když by se spíše klonili ke zvýšení valorizace důchodců tak, aby příjmy penzistů rostly průběžně.

I zástupci těchto stran - stejně jako další zástupci opozice - ovšem na úterních tiskových konferencích uvedli, že příspěvek považují za úplatek voličům před nadcházejícími volbami.

Na základě vládní předlohy by důchodci o příspěvek nemuseli sociální správu žádat. Nárok by měli mít všichni ti, kteří budou penzi v listopadu pobírat. Dávku 5000 korun by měli dostat tak jako důchod, tedy na účet nebo složenkou.