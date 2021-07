Roky dřiny, peněz i odložené mateřství přišly vniveč: covid chytila i volejbalistka Sluková

Nausch Sluková měla hrát na třetí olympiádě a odkládala kvůli Tokiu i založení rodiny. V Londýně 2012 byly s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou páté, v Riu de Janeiro hrály s Hermannovou a po bojích ve skupině vypadly v předkole play off.

Nyní musí na deset dnů do izolace a s Barborou Hermannovou tak nezasáhnou do olympijského turnaje, do kterého měly vstoupit v sobotu.

Amatérismus ČOV, zlobí se manažer

Stejně jako všechny předchozí čtyři případy přiletěla Nausch Sluková do dějiště leteckým speciálem. Šéf agentury Sport Invest Marketing, která zastupuje nakaženou plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou, David Trávníček označil počínání Českého olympijského výboru (ČOV) při organizaci dopravy sportovců na olympijské hry do Tokia za amatérismus.

ČOV se podle Trávníčka nepostaral o to, aby se sportovci dostali bezpečně na OH. „Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě. V letu z 16. července pod organizační hlavičkou ČOV očividně neexistovala jakákoliv standardní protiepidemická opatření na letišti i během letu samotného, celá situace vyústila v množství pozitivních případů mezi sportovci i samotnými funkcionáři ČOV," uvedl ve vyjádření pro média.

Podle něj celý beachvolejbalový tým dělal maximum pro to, aby se nákaze vyhnul. „Dařilo se to za cenu omezení, ústupků a kompromisů ve sportovní přípravě i osobním životě. Také my jsme při partnerských a mediálních povinnostech pracovali ve speciálním režimu tak, abychom žádným způsobem neohrozili zdraví děvčat a jejich sportovní sny," dodal.

Český olympijský výbor (ČOV) ve čtvrtek uvedl, že předsednictvo již začalo vyšetřovat události v letadle. Let do Tokia trval čtrnáct hodin, takže minimálně při jídle a pití si lidé respirátory museli sundat.

Jako první se onemocnění covid-19 objevilo hned po sobotním příletu speciálu z pražských Kbel do Japonska u ortopeda tenisových týmů Vlastimila Voráčka. V izolaci je i plážový volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Třetím pozitivním byl Simon Nausch, manžel Slukové a trenér českého páru. Ve středu přišel o start ve stolním tenisu Pavel Širuček.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Letěly oba beachvolejbalové páry, sportovní gymnasté Aneta Holasová a David Jessen, lukostřelkyně Horáčková, šermíř David Jurka, cyklisté Michael Kukrle, Michal Schlegel a Tereza Neumannová a trojice stolních tenistů Širuček, Lubomír Jančařík a Hana Matelová. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni cestující, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.