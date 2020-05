Rodinám dojdou síly a padnou vyčerpáním, varuje ředitelka Dětí úplňku

Řadě rodin odpadla právě i možnost neformální podpory prarodičů či širší rodiny – kvůli obavě z nákazy jedné či druhé strany. Rodiče ale nemohou nechat děti samotné doma ani využívat možnosti práce z domova. A to je další riziko – kromě absolutního vyčerpání z celodenní 24hodinové péče bez možnosti vydechnutí či odpočinku, dochází často i ke snížení příjmů nebo hrozí ztráta zaměstnání.

Někteří poskytovatelé se snaží pružně reagovat na vzniklou situaci a posilují kapacity terénních služeb jako osobní asistenci, snaží se rodinám dodat podporu a pomoc. Různě improvizují a vytváří velmi kreativní a zároveň efektivní řešení, aby rodinám i přes všechna opatření co nejvíce ulehčili.

Není na místě poskytovat služby ve skupinách, ale pro individuální kontakt při dodržení karanténních opatření a využití ochranných pomůcek, prostor je. A pro řadu rodin by to představovalo podporu, nutnou pomoc těsně před zhroucením.

Pochopitelně má řada rodin velké obavy z možné nákazy, bojí se co bude s dětmi či dospělými, pokud oni jako pečující onemocní, kdo se o ně postará, co se bude dít a na koho se mají v takovém případě vůbec obrátit. V některých případech se bojí i o své děti, obzvláště pokud by jejich nákaza znamenala další zdravotní komplikace.