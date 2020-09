Rodičům se kvůli nejistotě nechce platit kroužky

„Dcera chtěla začít chodit na volejbal, ale kvůli nejistotě, že by se to kvůli koronaviru přerušilo a my bychom to teď vlastně platili zbytečně, s tím radši počkáme. Navíc má už jiný kroužek, o který nechce přijít a bude v něm pokračovat,“ řekla Právu čtyřicetiletá Monika z Prahy.