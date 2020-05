Řídíte Prahu arogancí moci, vzkazují ANO a ODS Hřibovi a chtějí mimořádné zastupitelstvo

„Jsme zděšeni tím, jaká arogance moci je uplatňována z Vaší strany nejen při jednání zastupitelstva, ale i při nerespektování demokraticky přijatých usnesení. Nejste schopni a ochotni odpovídat na věcné dotazy a záměrně spoléháte na to, že kontroverzní témata zapadnou pod rouškou noci,” kritizují ve společném prohlášení primátora i celou koalici šéfové opozičních klubů Patrik Nacher (ANO) a Alexandra Udženija (ODS).

Podle zákona o hlavním městě musí primátor opozici vyhovět. Ještě ale není jasné, kdy se bude mimořádná schůze konat.

Opoziční strany reagují na zastupitelstvo, které se konalo minulý čtvrtek. Kvůli neustálým sporům mezi koalicí i opozicí se nakonec protáhlo až do brzkých ranních pátečních hodin a probralo se jen minimum bodů.

Udženija vs. Hřib

Navíc na něm krátce před půlnocí došlo k ostré slovní přestřelce právě mezi primátorem a šéfkou klubu ODS Udženijou, kdy podle ní nebylo daleko k tomu, aby mu dala facku.

Ale nejde jen o minulý čtvrtek. Noční zastupitelstva už se stala za této koalice tradicí. Opozice by byla pro to, aby jednání zastupitelstva byla do budoucna dvoudenní.

Jako první bod mimořádného jednání by chtěla opozice projednat uzavření Smetanova nábřeží v centru Prahy, kde byl v sobotu 23. května uzavřen jeden jízdní směr, aby tam dostaly prostor restaurační zahrádky a mohly se tam konat kulturní akce.

Opozice to považuje za nesmyslný krok. Původní záměr zklidnění dopravy v Praze ale kritizují i někteří občané či samotná Praha 1, která si stěžuje i na to, že doprava se přesunula do jindy klidných vedlejších ulic.

„Znechutili jízdu autem tisícům Pražanů a svedli auta do okolních ulic,” kritizovala postup radních v čele s radním pro dopravu Adamem Scheinherrem (Praha sobě) Udženija.

Opozice, ale i koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) si stěžovali, že Scheinherr opatření s kolegy na magistrátu dostatečně neprojednal.

Čižinský: Děláme to pro vás

Zastánců opatření argumentují mimo jiné tím, že do centra města a okolí řeky nepatří tranzitní doprava. Šéf koaliční Prahy sobě Jan Čižinský krok označil za „za vítězství všech Pražanů, kteří chtějí moderní město s čistším vzduchem a funkční veřejnou dopravou”.

„Řekl jsem si, že to takhle dál nejde. Musíme se do něčeho pustit. Klidně do něčeho kontroverzního, za co třeba dostaneme tak trochu ‚na zadek‘, ale konečně rozběhneme diskusi o obrovském problému našeho hlavního města. Konečně protrhneme tu neviditelnou hráz nicnedělání. Tak se na nás za to provedení nezlobte – děláme to pro vás,” napsal Čižinský na Facebook.

„Uzavřený úsek na Smetanově nábřeží samozřejmě už brzy bude vypadat mnohem lépe. Třeba jako jinde ve světě, nebo na malostranském náměstí,” dodal Čižinský.