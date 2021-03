Říčany otevřely očkovací centrum, výpadků vakcín se zde nebojí

Kdyby došlo k nějakému výpadku, tak by to bylo spojeno s rozladěním lidí, a tomu se chceme vyhnout

Centrum bylo mělo sloužit každý všední den od 8 do 16 hodin pro lidi nahlášené přes centrální rezervační systém. Do něj se zatím mohou registrovat lidé nad 70 let a nově také učitelé. V plném provozu zde plánují očkovat přibližně 500 až 600 lidí za den.

Podle něj by zde nemělo dojít k podobným případům jako v jiných centrech, kdy lidem musel být z nedostatku vakcín termín na očkování přesunut. „To by byla naše chyba, protože my do toho systému nesmíme pustit víc lidí, než máme vakcín, takže vždy otvíráme sloty na základě příslibu dodávek vakcíny. Kdyby došlo k nějakému výpadku, tak pak by to bylo spojeno s rozladěním lidí, a tomu se chceme vyhnout,“ uvedl ředitel.