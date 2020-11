Reprodukční číslo stoupá k hodnotě 1

Pokud by došlo ke zvýšení reprodukčního čísla na hodnotu 1, zvýšil by se index rizika o pět bodů. Z hodnoty 57, která odpovídá 3. stupni, by se tak při zachování hodnot dalších kritérií zvýšil na hodnotu 62, která odpovídá čtvrtému stupni.

Index je určujícím kritériem pro stanovení konkrétního stupně protiepidemických opatření. Momentálně je ČR na stupni 4, a pokud by index rizika vydržel sedm dní na hodnotě odpovídající třetímu stupni, mohla by vláda rozhodnout o přepnutí do stupně 3, což by znamenalo další rozvolnění opatření, zejména opětovné otevření veškerých obchodů a služeb.