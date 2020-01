Rekordman šíří slávu českého traktoru v zahraničí

„První majitel si tento traktor pořídil v roce 1968, asi týden po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Jako pamětník poválečné měnové reformy měl strach, že zase padnou peníze. A protože v brněnském Zetoru by mu traktor neprodali, jel pro něj do hodonínských opraven. Tam také nevěděli, co nás čeká, a proto tam uspěl. Koupil stroj po generálce, z dílů vyrobených v roce 1954,“ popsal příběh traktoru jeho současný majitel. Stroj, který pak desítky let stál „zaparkovaný pod hruškou“, musel pořádně seštelovat a uvést do veteránského lesku.