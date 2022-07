Řehka chce armádu i pro vesmírné války

Černochová, která se ve čtvrtek vrátila ze summitu NATO v Madridu, připomněla, že kvůli válce v Rusku se Aliance dohodla zvýšit počet vojáků v jednotkách tzv. rychlé reakce ze současných 40 tisíc na víc než 300 tisíc vojáků. Každá členská armáda udržuje část svých jednotek v pohotovosti, aby mohly vyrazit kamkoli po světě. První průzkumné jednotky na to mají pět dnů, další musí vyrazit do 30 dnů. Česká armáda má povinnost udržovat v pohotovosti přes tisíc vojáků. A toto číslo by se mělo výrazně zvýšit.

Černochová oznámila, že se vedou jednání o zapojení české armády do výcviku ukrajinských vojáků v ČR. „Měly by to být různé typy výcviku. V tuto chvíli se s ukrajinskou stranou domlouváme na podmínkách,“ řekla Černochová s tím, že o to požádala ukrajinská armáda a že by se její vojáci měli cvičit i v jiných státech NATO.