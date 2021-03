Registrační systém zabránil seniorům ze středních Čech nechat se naočkovat

Když se zhruba v polovině ledna s velkou pompou spustil pro seniory nad 80 let centrální registrační systém na očkování proti onemocnění covid-19, který záhy kvůli velkému zájmu spadl, mezi těmi, kterým se podařilo i přes veškeré nástrahy zaregistrovat, byli i manželé ze středních Čech, jejichž identitu Novinky znají. Vyčkávali na termín rezervace.

Záblesk naděje se objevil minulý týden, když je kontaktovala jejich praktická lékařka s nabídkou očkování, jelikož pro ně měla vakcínu a mohla je naočkovat ihned. Souhlasili a domluvili se na středu.

„Rodiče manžela, kteří jsou nad 80 let, jsme zaregistrovali hned, jak to bylo možné. Minulý týden nás kontaktovala praktická lékařka rodičů, že by pro ně měla případně dávku vakcíny, pokud bychom měli zájem, a naočkovala by je doma, protože mají problém s pohybem. Řekli jsme, že toho rádi využijeme, ale teď ve středu nám volala sestřička, že pokud bychom termín chtěli využít, je potřeba, abychom zrušili registraci v centrálním systému, protože přes to nemohou očkovat,” popsala Novinkám vývoj čtyřicetiletá žena ze středních Čech, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Nejde to zrušit. Jde to zrušit. Nejde to zrušit

A zde se objevil zádrhel. Na informační lince ministerstva zdravotnictví 1221 se žena dozvěděla, že registraci v centrálním systému zrušit nejde. Praktičtí lékaři přitom mají zakázáno očkovat lidi, kteří jsou registrováni a čekají na termín vakcinace v očkovacím centru. Ti jsou tak v pasti.

„Snažila jsem se ji zrušit, ale narazila jsem na to, že to nejde. Na lince mi bylo řečeno, že prostě způsob, jak registraci zrušit, neexistuje. Jediná šance tedy bude počkat, než přijde druhá SMS s termínem,” postěžovala si žena.

Tuto informaci od operátora linky ve čtvrtek popřela mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová s tím, že zrušení termínu je možné, a to telefonicky právě přes linku 1221. Zopakovala však dřívější doporučení resortu, aby tak lidé nečinili.

„V souvislosti se zapojením praktických lékařů do očkování prosíme zájemce, aby nerušili registrace termínu v rámci centrálního registračního systému. Očkovací látky jsou distribuovány i na základě provedených registrací a rezervací a mohlo by dojít ke zbytečným zmatkům,” apelovala Peterová.

V pátek se tedy žena obrátila na linku znovu, aby registraci zrušila. Ráno jí jeden operátor řekl, že to možné je. Domluvili se, že zavolá o pár hodin později, až bude mít při ruce všechny potřebné údaje. Při dalším hovoru jí ale jiný pracovník linky opět rezolutně oznámil, že registrace v systému se zrušit nedá.

Kruh chaosu

Dalšího telefonátu se ujal její manžel a nevěřil svým uším. Dozvěděl se, že by se možná dala uplatnit výjimka, a to v případě, že by rodiče měli domluvený termín očkování u praktika. Což byl přesně ten případ, který na lince 1221 neúspěšně řešili už ve středu a termín jim propadl. Ocitli se tak zpátky na začátku a kruh chaosu se uzavřel.

Podobnou věc přitom řeší tisíce dalších seniorů, chronicky nemocných lidí či jejich blízkých, kteří se je snaží dostat na očkování.

Operátoři linky se tak stávají hromosvodem frustrace lidí, kteří se octli v komplikované situaci. Ať už je poskytování takto protichůdných informací způsobeno nedostatečným proškolením a informovaností operátorů na telefonní lince, či překotnými změnami pokynů ze strany ministerstva, výsledek je stejný. Pár seniorů už mohl být naočkován, ale není. Stejně jako mnozí další teď zbytečně čekají na termín v očkovacím centru.

Babiš byl proti registracím pro všechny

Ministerstvo zdravotnictví apeluje na lidi, aby své registrace nerušili. „Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení,” stojí na stránkách registračního systému.