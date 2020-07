Recept na kolony: odtažení do půl hodiny

Vyprošťování by měly zajišťovat jen odtahové služby, které si vždy hlídají daný úsek dálnice či silnice 1. třídy a dojezdový čas na místo musí mít 30 minut.

V současnosti řidiči a jejich spolucestující doplácejí na boj mezi správcem komunikací, jejich odtahovými společnostmi, které svou pozici vysoutěžily, a odtahovkami, jež na místo vysílají asistenční služby pojišťovny. Odtahy jsou totiž hrazeny z povinného havarijního pojištění. Jejich odtahovkám to ale, ať už kvůli omezeným možnostem personálním či technickým, může trvat výrazně déle.

Poslanci Josefu Kottovi (ANO) také vadí kolony, a tak předložil v rámci novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích pozměňovací návrh, jenž uzavře prostor pro alternativy a ponechá odtahy jen na společnostech, které vyhoví technickým nárokům a dodrží požadovaný časový rámec. K projednání by mělo dojít už za tři týdny.

„Vedla mě k tomu jednak má vlastní zkušenost jako řidiče, přihlížím ale i k ekonomickým dopadům na podnikatele, jež jim přináší stojící dálnice a jednání se zástupci Integrovaného záchranného systému (IZS). Chci, abychom po dálnici jezdili, a ne stáli jako na parkovišti. Odtahy by prováděla vysoutěžená certifikovaná společnost, tedy odborně, rychle a bezpečně,“ říká Kott. Projde-li jeho návrh, vstoupit v platnost by mohl od 1. 1. 2021.

Proč odklízení nepojízdného vozidla může trvat dlouho, vysvětluje Václav Jakeš, předseda Spolku odtahových služeb (SOS). „Správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), má nasmlouvané odtahové společnosti, které vzešly z výběrových řízení, vždy na striktně daný úsek. Tito partneři musí dodržovat smluvní požadavky – zásadní je dojezdový čas techniky na místo například do třiceti minut od nahlášení nehody. ŘSD může svého partnera vyzvat k činnosti na základě pokynu Policie ČR k odstranění překážky v provozu. A vše probíhá v součinnosti se složkami IZS,“ popisuje ideální scénář vyproštění, který by po novelizaci měl být jediný platný, Václav Jakeš.

Aleš Vémola, ředitel Ústavu soudního inženýrství VÚT v Brně, který se svými kolegy vytváří standardy pro ŘSD, aby vyprošťování trvalo co nejkratší dobu, upozorňuje také na cenu stojící dálnice. „To, že dálnice i jednu hodinu stojí, vyjde na miliony korun. Kamiony vydělávají, když jedou, ne když stojí. Jedna věc je, že by se příjezd odtahové služby, lépe řečeno vyprošťovací, měl vejít do třiceti minut. Druhá, ještě důležitější je, aby odtažení, úklid a zprovoznění vozovky netrvaly šest nebo dvanáct hodin, ale například jen čtyři,“ řekl redakci Práva ředitel ústavu.