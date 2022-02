Rath by mohl nastoupit jako lékař do věznice na Pankráci

Podle informací Novinek z prostředí věznic by k nástupu Ratha na Pankrác mohlo dojít v blízkých měsících, pracoval by jako externí praktický lékař na dohodu o provedení činnosti.

Bývalý hejtman strávil za mřížemi tři a půl roku, tedy polovinu soudem vyměřeného trestu kvůli korupci. Již od svého nástupu do vězení projevoval zájem o možnost ordinovat i za mřížemi. To se mu splnilo po vypuknutí epidemie covidu. Loni v únoru začal pracovat jako praktický lékař v brněnské vazební věznici, vypomáhal i na covidovém oddělení tamní nemocnice. Spolupráce přetrvává i po jeho propuštění.

Vězeňské nemocnici na Pankráci dlouhodobě chybí zdravotnický personál a přijímat nové zaměstnance se jí příliš nedaří. V posledních měsících je kvůli nedostatku lékařů a sester výrazně omezen provoz tamní nemocnice, což má za následek častější cesty odsouzených do civilních nemocnic, jak už Novinky psaly dříve . Rathova ruka by se tedy jistě hodila.

Pracoviště v pražské věznici by mohlo vyhovovat i Rathovi, protože by to měl na rozdíl od Brna relativně blízko z bydliště ve středočeské Hostivici, kde se po svém propuštění vrátil rovněž ke své lékařské praxi.

Do plánů bývalého hejtmana ale ještě může zasáhnout soud, u kterého leží druhá větev kauzy týkající se manipulace veřejných zakázek ve středočeských nemocnicích. Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně prodloužil trest ještě o rok. Zda se bude muset bývalý politik případně do vězení vrátit, by mělo být jasnější v dubnu, kdy by se případem měl zabývat odvolací vrchní soud.