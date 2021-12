Rakušan: Uniformovaní mají být naočkovaní

O čem jste se s prezidentem Milošem Zemanem bavili?

Témata se výhradně týkala resortu vnitra a oblasti bezpečnosti. Prezident se ptal na vládní priority. Bavili jsme se jak o otázkách policie, hasičů, tak i třeba o České poště.

Jak jste vnímal ten rozhovor přes sklo, sedící naproti na malé židli?

Nepřišel jsem tam na žádnou zkoušku a ani jsem neměl pocit, že jsem zkoušen. Rozhodně jsem tam nepřijížděl s pocitem maturanta.

Nešel jsem tam s vědomím ani pocitem toho, že přicházím pro nějaké požehnání. Beru to, že Petr Fiala je premiér, který akceptuje moji nominaci.

Řekl vám prezident Zeman, jak se dívá na vás jako na kandidáta na post ministra vnitra?

Žádné hodnotící soudy jsme si vzájemně nedávali. Měl jsem pocit, že pokud se na něco zeptal, tak jsem prokázal, že se na ministerstvo připravuji. Jsem jedním ze spoluautorů programu vlády v oblasti bezpečnosti. Žádná chvála ani hana tam ze žádné strany aktérů schůzky nebyla.

Žádné výhrady?

Pro prezidenta nevhodným kandidátem je adept pirátů na post ministra zahraničí Jan Lipavský. Jak se na to díváte?

Vláda vždycky vzniká na základě politické dohody, která definuje nejdřív obsazení vládních postů. V rámci této dohody jsme si kandidáty žádným způsobem nekádrovali a za naši volební koalici si za nominací pana Lipavského stojíme. Myslím si, že je to člověk, který tu funkci zvládne. Zažil jsem ho jako kolegu ze zahraničního výboru Sněmovny a mám pocit, že odbornou kompetenci má.

Co říkáte na to, že mu prezident údajně doporučil, aby svou kandidaturu na ministra stáhl?

Nemám toto potvrzeno a je to jen nějaká mediální spekulace. Odpovídám jednoduše: pan Lipavský zůstává kandidátem, zůstává na tom seznamu, který tady je.

Co chcete udělat jako ministr vnitra nejdřív?

Zaprvé, a to je úplně nejdůležitější, se pobavit o tom, jakým způsobem bude při covidovém rozhodování vlády fungovat Ústřední krizový štáb, jaká bude jeho role. Na tom už pracujeme v rámci celé budoucí vlády. Právě krizový štáb je primárně orgánem, který uvádí do praxe krizové řízení. Měl by být o něco operativnější než doposud.

Nyní to nefunguje?

Netvrdím, že nefunguje. Ale byl uzpůsoben na jiný typ krizí, nejrůznějších povodní, teroristických útoků a podobně, kde to krizový štáb celé řídí. Tam se vymýšlí opatření, která mají být uskutečněna, a poté se implementují. V případě covidové krize je to trochu jinak, protože tam přicházejí externí vstupy, zdravotnická opatření. Představoval bych si, že ty schůzky budou kratší a krizový štáb menší.

A další věci?

Pak je tam aktuální problém řešení České pošty, která spadá pod ministerstvo vnitra. Podle všeho není zrovna v dobré ekonomické kondici. Bude potřeba pro ni vymýšlet finanční rámec na příští rok a bavit se o změnách, aby Česká pošta byla schopná přežít a plnit základní poslání. Další věc, kterou je potřeba rychle řešit, je seznámení se s dlouho připravovanou reformou policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Bylo téma reformy NCOZ tím, co jste v úterý probíral na schůzce ve Sněmovně s policejním prezidentem Janem Švejdarem?

Ta schůzka, která je vydávána za nějakou tajemnou, tajemná nebyla. Byla spíše o seznámení se. Samozřejmě jsme se bavili o nějakých aktuálních záležitostech, ale nešli jsme do hloubky, co by policie měla udělat.

Na problematiku očkování policejního sboru jste narazili? Právě Švejdar nedávno uvedl, že až deset tisíc policistů nemá dokončené očkování.

Myslím si, že vstup do veřejného prostoru v tomto případě nebyl úplně nejšťastnější. Navíc to číslo se podle mých informací pohybuje někde nad sedmi tisíci. Že by deset tisíc policistů opustilo služební poměr, podle mě neodpovídá realitě.

Budete jako ministr vnitra nařizovat povinné očkování členů bezpečnostních sborů?

Budeme o tom diskutovat a chceme mít vládní konsolidovaný přístup ke všem lidem v uniformě, kteří jsou v aktivním výkonu služby. Primárně jsme vždycky radši, když je tam nějaký rozumný přístup bez příkazu. Zároveň si myslím, že uniformovaní policisté by naočkovaní být měli.

Týkalo by se to i hasičů?

Ano.

Pozitivní motivace pro policisty by mohla vypadat jak?