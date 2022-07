Rakušan chce lustrační osvědčení pro ministry a náměstky

Návrh resortu podle něj naplní původní záměr lustračního zákona. Ministři a náměstci členů vlády by se museli prokázat čistým lustračním osvědčením ještě před jmenováním do funkce. Ministerstvo takto chce sjednotit předpoklady pro výkon funkcí na všech úrovních, což má vést k posílení právní jistoty demokratického státu.

Povinnost čistého lustračního osvědčení by se podle něj na členy vlády rozšiřovat neměla. „Byť rozumím všem výhradám, tak bych to nechal tak, jak je to nyní,“ dodal.

Důsledek zákona by měl, pokud by prošel, konkrétní dopad. Do vlády by se už nemohl vrátit poslanec Andrej Babiš (ANO). Čistým lustračním osvědčením se totiž prokázat nemůže.