Rakušan: Blížíme se k hraně. Ve hře jsou humanitární zařízení

„Blížíme se hraně, kdy jsme lidem schopni dát komfort, tedy kdy jsme schopni to zvládnout bez humanitárních zařízení,“ řekl Novinkám Rakušan.

Spolu s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti) připravuje návrh, jak by případné humanitární zařízení mohlo vypadat. „Musela by se vytipovat vhodná plocha. A nemuselo by se jednat o stany, ale například o smontovatelné buňky,“ doplnil.