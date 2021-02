Rakousko je z testů ve školách nadšené. Česko je ani nedokáže rychle koupit

Zatímco sousední Rakousko si testy pochvaluje a do lavic vrací žáky základních škol, v Česku to vypadá, že první stupeň se do školy podívá nejdříve až v dubnu. Přitom někteří odborníci volají právě po urychleném návratu mladších žáků.

To by ovšem znamenalo, že by stát musel urychleně nakoupit a rozdistribuovat miliony antigenních testů. To by přitom neměl být problém, protože v Česku od pondělí platí další nouzový stav a resorty mohou nakupovat mimo režim veřejných zakázek a bez výběrového řízení, fakticky tedy ze dne na den.

Prymula shazuje rakouský postup

Co v Rakousku po spuštění testování vidí jako úspěch, v Česku považují za neúspěch. Z půl milionu testů v rakouských školách vyšlo pozitivních jen 211, z čehož bylo 132 žáků a 79 pedagogů. „Fungovalo to lépe, než jsme očekávali nebo v co jsme doufali,” nechalo se slyšet rakouské ministerstvo školství i zástupci učitelů.

Poradce premiéra Andreje Babiše a exministr zdravotnictví Roman Prymula to však vyhodnotil jinak. „Já si nejsem jist, jestli ty testy, které se používají v Rakousku, jsou dostatečně citlivé. Záchytnost u nich byla poměrně malá,” řekl.

Vhodné podle něj zřejmě nebudou ani kloktací testy, protože někteří menší žáci nedokážou dobře vykloktat.

Hamáček: Zvládneme to

Podle vládního záměru mají na maturanty o týden později, tedy 8. března navázat studenti středních škol při praktickém vyučování. Od 15. března by se teoreticky mohli do lavic vrátit deváťáci.

„Lhůta je to šibeniční, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme a 1. března tady testů bude dostatek,” prohlásil po pondělním jednání vlády vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ve školách se mají používat, stejně jako v Rakousku, neinvazivní antigenní testy z nosu, které jsou pro děti příjemnější. Výrobci těchto testů je ale vládě nabízeli už na podzim. Odezva ale tehdy nebyla žádná.

Při plánovaném testování dvakrát týdně bude na začátku března potřeba zhruba 270 tisíc testů. Žáků v závěrečných ročnících středních škol je zhruba 98 tisíc, navíc je třeba připočítat asi 30 tisíc pedagogů.

V pondělí nákupem vláda pověřila ministerstvo vnitra, potažmo Ústřední krizový štáb. Stát by měl nakoupit od pěti výrobců, řekl v pondělí ministr školství Robert Plaga (za ANO), neupřesnil ale od jakých. Redakce se s dotazem na jména výrobců obrátila na resort vnitra, do vydání textu odpovědi nedorazily.

Přes půl milionu testů do konce února

Novinky oslovily několik dodavatelů poptávaných testů s dotazem, kolik jich jsou schopni do začátku března dodat.

Podle Pavla Jezdinského, jednatele společnosti Markmed, která v uplynulých dnech nabídla resortu zdravotnictví dodání neinvazivních testů z Číny, je jeho firma schopna dodat do konce února půl milionu testů.

„Jsme schopni do konce měsíce dodat půl milionu testů a pak měsíčně dva miliony. Měli představu, že by to bylo dodané do 25. února. Každým dnem se to trochu více komplikuje, ale bude-li to v řádu hodin vyřešeno, tak jsme ještě schopni to dodat,” řekl Novinkám.

Firmou dodávané testy, které vyrábí čínská společnost NewGene, mají podle něj účinnost přes 98 procent a jsou použitelné z nosu i slin. Firma je státu nabízí za 125 korun.

Nabízené množství by pokrylo potřeby škol na téměř dva týdny. Stát zatím tuto společnost neoslovil.

Další testy mohou dodat i jiní výrobci. Například společnost Smart Covid, která dováží na český trh testy ze Singapuru, je schopna do března garantovat dodání 30 tisíc testů, další statisíce a miliony by mohly následovat, sdělil Novinkám ředitel Petr Franc. Ani tato společnost zatím nemá informaci, zda ji stát vybral.

Připravena dodávat do měsíce miliony testů je také společnost QuickSeal, která na tuzemské trhu prodává čínské testy od Lepu Medical, s nimiž testuje Rakousko.

Testů je dostatek, záleží na rychlosti státu

Už jen první dvě zmíněné firmy jsou schopny samy pokrýt počet testů pro start. Stát má přitom nakupovat v první fázi rovnou u pěti společností, takže testů může být násobně více. Kdy to bude, záleží ovšem na tom, jak rychle zvládne stát reagovat a testy objednat.

Počet potřebných testů se bude postupně zvyšovat s tím, jak budou do škol pouštěny další ročníky. Zatím není jasné, kdy přijdou na řadu děti z prvního či druhého stupně ZŠ.

První stupeň potřebuje do školy víc než deváťáci

Podle informací Novinek by se například žáci prvního stupně ZŠ mohli poprvé podívat do školy přibližně koncem března. Jisté to ovšem není. Právě po návratu mladších dětí ale volají dlouhodobě odborníci i rodiče, pro něž je domácí vzdělávání těchto školáků náročnější, jelikož jim musí často pomáhat a dohlížet na ně.

Na potřebu vrácení dětí z nižších ročníků ZŠ do lavic upozornil v rozhovoru pro Právo také předseda Asociace ředitelů Základních škol Michal Černý. „Prezenční výuku potřebují děti na prvním stupni víc než deváťáci,” prohlásil.