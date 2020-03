Rafaj musí pryč, ať ho nahradí komise, požadují protikorupční hnutí

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž (ÚOHS) Petr Rafaj by měl podle protikorupčních organizací Transparency International, Rekonstrukce státu a Oživení ve vedení úřadu skončit. Nahradit by ho podle nich měla patnáctičlenná komise. Chtějí tak předejít velké koncentraci pravomocí do rukou Rafaje, jehož jméno figuruje v několika kauzách kolem zadávání veřejných zakázek. Organizace o změnách jednaly s představiteli vlády.