Radši jednu změnu za 10 dní, než pořád něco měnit, říká šéf asociace ředitelů ZŠ

Ve většině škol to tak bylo. U nás jsme zvolili trochu jinou strategii, děti jsme poslali do tříd v bundách kvůli nutnému větrání. Vlastně se v šatnách jen rychle přezuly. Vždycky když se ve třídách otevřela okna, tak si oblékly bundy.

Předem se mi několik lidí ozvalo a řešili to se mnou, a to i z jiných škol. Ale v den nástupu už nebyl žádný problém. Ti, co děti do školy neposlali, to udělali po dohodě.