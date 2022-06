Rada pražského magistrátu: Vedení DPP by mělo své posty obhájit

Členové představenstva pražského dopravního podniku (DPP) včetně generálního ředitele Petra Witowského by měli své posty obhájit ve výběrovém řízení, a to do konce srpna. Shodla se na tom městská rada v roli valné hromady DPP.