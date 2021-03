Řada covid pozitivních těhotných rodí předčasně

Ve všech porodnicích postupují podle podobného scénáře. Rodičky s covidem jsou před i po porodu izolované a pak odchází maminka i s potomkem co nejdříve domů.

„Je snahou co nejdříve tyto maminky propustit, ideálně po 48 hodinách po porodu. Pokud si to maminky přejí, mohou odejít domů i dřív. Jedná se pak o formu ambulantního porodu. V případě nutnosti intenzivní péče jsou k dispozici JIP lůžka na oddělení ARO,“ uvedl Hruban.

Na této klinice rodí jedna až dvě covid pozitivní matky týdně. „Obdobný režim je zaveden na neonatologických odděleních, kde jsou novorozenci pozitivních maminek izolováni od ostatních miminek,“ dodal Hruban. Podobně ohledně covid pozitivních rodiček to je i v pražské porodnici U Apolináře.

Že by se české ženy začaly obávat porodů v nemocnicích a raději volily porody doma, si vedoucí lékař nemyslí.

„V Česku není organizovaná registrace plánovaných domácích porodů. Odhaduje se, že jde okolo jednoho promile porodů (každoročně v ČR proběhne okolo 110 tisíc porodů v 93 porodnicích). V každém případě se ale nezdá, že by nyní ženy tuto velmi rizikovou alternativu zvýšeně volily,“ dodal Pařízek.

„Rodičky se samozřejmě ptají, jestli mají mít testy, stejně jako jejich doprovod při porodu, ale že by kvůli tomu raději volily porody doma, to ne. To často zmiňovaly na jaře, při první koronavlně, kdy byli zakázáni otcové u porodu,“ sdělila Právu Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice, kde je porodnice U Sluneční brány.