Putin by měl jít před tribunál, míní Rychetský

Rychetský to ve čtvrtek uvedl na dotaz ČTK. Ekonomické sankce je podle něj zapotřebí uplatnit v nejintenzivnější formě, samy o sobě ale prý nebudou dostatečnou reakcí.

„Měly by být v celém světě zmrazeny veškeré vklady a aktiva ruského státu i jeho představitelů včetně Putina a všech členů jeho rodiny,” míní Rychetský.

„Rusko, stejně jako jeho předchůdce SSSR, vždy usilovalo o rozšíření svého území, anebo alespoň svého vlivu, na země východní i střední Evropy. Bezprecedentní rozpoutání války poprvé od konce druhé světové války na evropském území však představuje tak hrubé porušení všech norem mezinárodního práva, že by bylo na místě postavit Putina před Mezinárodní trestní tribunál, vydat na něj evropský zatýkací rozkaz a pozastavit členství Ruské federace ve všech mezinárodních institucích včetně OSN," uvedl Rychetský.

Je to slabost, Putin by měl být první na sankčním seznamu, míní Jourová

Občanům Ruska s výjimkou uprchlíků a azylantů by se měl podle Rychetského znemožnit vstup do členských států EU. Občanům Ukrajiny by naopak poskytl veškerou, nejen humanitární pomoc, včetně zjednodušeného řízení o azylu.