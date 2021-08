Půta vyzval úředníky, ať si neberou volno za očkování

„Osobně vidím největší problém v tom, že vláda vymyslela úlevu, která se týká pouze malé části lidí, a to v situaci, kdy za poslední dva roky dramaticky zadlužila stát. Takovéto volno by ze svých daní navíc zaplatili běžní pracující, podnikatelé a firmy,“ dodal.

„V krajské radě jsme se dohodli, že to nemá valného smyslu. Kdo se chtěl nechat naočkovat, tak už se nechal. Podle nás to není ani tak motivace ke zvýšení proočkování, i vzhledem k té retrospektivě, ale je to spíš ukázka toho, že jsme dva měsíce před volbami, a toho být součástí nechceme,“ řekl Právu pardubický hejtman Martin Netolický ( ČSSD ).

Podle něj by se bonus neměl týkat učitelů, ale i ti jsou do velké míry očkovaní, protože všechny tři skupiny měly v očkování přednost. Ocenil spíš očkování bez registrace.

„Děláme si analýzu dopadů. Nebude to mít dopad na krajský úřad, kde už máme 70 procent proočkovaných. Tam nebude efekt velký. Zjišťujeme, jaký to bude mít dopad na nemocnice a ostatní, protože v nemocnicích mohou dva dny volna způsobit problémy s nedostatkem lidí,“ popsal Právu.

Silnými slovy naopak šetřil primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO). „Ještě jsme to neprobírali. Vnímám to jako impulz, jak motivovat k očkování .

„Učitelé očkovaní jsou a brali to s povděkem jako jedinou možnost návratu do škol. Neočkovaných jsou naprosté jednotky. A když se někdo nechce očkovat, tak má pro to úplně jiné důvody a dva dny volna to nevyřeší,“ sdělila Právu.