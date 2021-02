Půta: Vládu už o nouzový stav žádat nebudu

Vládě jsme na jednáních vysvětlovali, že by bylo namístě některá z opatření upravit, například otevřít všechny obchody a nebýt v nelogickém stavu, kdy jsou otevřené velké hypermarkety a zavřené malé obchůdky. Úplně stejné to je se službami.

Nouzový stav je významně silnější právní nástroj. Já jsem se obával toho, že se opatření během víkendu nedomluví všude stejně. Že nakonec někde nouzový stav bude a jinde ne, protože někteří kolegové byli odhodlaní o něj požádat bez ohledu na to, co udělají ostatní. Chaos by byl příliš velký a mohlo by se stát, že někteří provozovatelé se pokusí otevřít hospody a jiná zařízení, která ještě budou muset být nějakou dobu zavřená.