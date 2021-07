Psycholog: Davová psychóza studentů v Sokolově nedává moc smysl

Hromadně zkolabovaly hned dvě desítky studentů. Podle policie to bylo davovou psychózou. Otravu či vliv drog vyloučila. Je to možné?

Davová psychóza, to je z mého pohledu neobvyklý jev nebo ne moc často se vyskytující. Nesetkávám se s tím, dělám většinou individuální pacienty. Co ale způsobuje davovou psychózu, je známé. Tady však nemám vůbec tušení, co se mohlo v té škole odehrát. Kuriózní je, že to byla policejní škola, protože všichni procházejí důkladnými psychologickými vyšetřeními.

Karel Humhal Foto: Archiv Právo

Myslím, že studenti na střední škole psychotesty podstupovat nemusí, to až uchazeči o práci u policie.

Na škole je možná nemají. Ale minimálně by to ukazovalo na to, že se hlásí ke studiu na policejní škole zvláštní typy lidí, kteří propadnou davové psychóze. Za celý život jsem neslyšel, že by na nějaké škole došlo k něčemu podobnému.

Přijde vám tedy verze policie důvěryhodná?

Podle mě jsou to cenzurované informace. Neví se, co se přesně stalo. Nebo to nevědí ani oni, ale to pochybuji. Policie dneska disponuje různými odbornými týmy, tak se tím určitě zabývali jejich odborníci. A ti by měli alespoň něco říct.

Co by to podle vás tedy mohlo způsobit, když ne davová psychóza kvůli možnému kolapsu jedné nebo dvou dívek?

Viděl jsem jediný záběr, a to jednoho z chlapců na pojízdném lůžku. Ležel ve stavu nepohyblivém, nebyl v bezvědomí, ale nepohyboval se. Davovou psychózu vyvolají extrémní stresy, které se objeví v nějaké situaci, kdy ti lidé momentálně postrádají racionální způsob řešení situace. Tam se pak mohou dostat ke slovu mechanismy podvědomí, které v hlubších vrstvách psychiky vězí, a najednou vyjedou na povrch, pak ostatní začnou napodobovat chování toho prvního. Pokud je tam silný jedinec, tak může ovlivnit ostatní. Tady konkrétní příčiny unikají.

Dovedu si představit, že kdyby proletěl učebnou kulový blesk, tak následkem může být davová psychóza.

Kdyby to opravdu byla davová psychóza, může být spouštěčem například stres z nějaké zkoušky, testu? Tady mělo jít o rozdávání vysvědčení. Je to dostatečný důvod?

Jak znám studenty, a pamatuji si i ze svých let, tak pochybuji, že by stres ze zkoušky mohl sám o sobě vyvolat takovou reakci. Tu by mohlo vyvolat, kdyby třeba procházeli nějakým výcvikem a měli překonat nějakou extrémně těžkou situaci, kde by se třeba simulovalo, že by mohli přijít o život nebo něco takového. Potom by pro mě byla davová psychóza úměrná reakce. Jestliže ale přijde učitel a zadá nějaký test, tak to podle mého názoru u normálních jedinců nevede ke vzniku takového stresu, že by propadli davové psychóze.

Co byste tedy za kolapsem hned dvaceti mladých lidí viděl?

Nevím, nedovedu si to vůbec představit. Nikdy jsem na policejní škole nebyl a nemluvil jsem s nějakým absolventem o tom, co je tam učí. Jsem sice soudní znalec, kriminalisté mi dávají posudky, ale to nic neříká o tom, jak vypadá jejich odborná příprava.

Myslím si, že takovou situaci by teoreticky mohl navodit nějaký extrémně neobvyklý podnět. Dovedu si představit, že kdyby proletěl učebnou kulový blesk, tak následkem může být davová psychóza.