Prymula: Testy by si lidé mohli odebírat doma ze slin

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví uvedl, že u slin se šance zachytit virus liší podle toho, ze které části úst pocházejí. Lepší je u kořene jazyka než v přední části. „Pracuje se na poměrně unikátním modelu, kdy by si člověk vykloktal, a co vykloktá, to by potom vyplivnul do nádobky a z ní by se testovalo. Tady se ukazuje, že výtěžnost je srovnatelná s výtěrem z nosohltanu,” vysvětlil.