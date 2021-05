První testy dětí ze druhého stupně naznačily, že pozitivních je minimum

„Už mě to doma přes počítač nebavilo. Na to se nedokážu soustředit celou dobu a bolí mě z toho hlava a oči,“ postěžovala si včera před nástupem do jedné z mladoboleslavských škol žákyně osmé třídy.

Dopady dlouhodobé distanční výuky nyní musí ve zbytku školního roku řešit učitelé.

„Někomu distanční výuka vyloženě svědčila. Mám ve třídě pár dětí, které jsou plaché a v domácím prostředí při komunikaci přes počítač ztrácely zábrany, měly klid a úplně se rozpovídaly. Víc je ale těch, komu to moc nesvědčilo a ztrácely se, a to vůbec nemluvím o kvalitě spojení,“ dodala učitelka 4. základní školy TGM v Mladé Boleslavi.

„Na naší škole za celou dobu testování nebyl ani jeden pozitivní případ,“ potvrdil Právu ředitel této školy Milouš Kašpar.

Testy brzy dojdou

Generálka proběhla s malými dětmi, u starších už nebylo co řešit. Zhruba takový obraz skýtal návrat žáků druhého stupně do ZŠ v Kraji Vysočina.

„Používáme testy pro výtěr z nosu z distribuce ministerstva školství. Vlastní testy, ovšem ze schváleného seznamu, si přineslo jen pár jednotlivců, ale i to se odehrálo bez potíží. Děti, které si je přinesly a přišly v doprovodu rodičů, se testovaly v jiné místnosti. A všechny výsledky byly negativní,“ shrnul ředitel Základní školy Na Kopcích v Třebíči Vítězslav Bártl.

I v Jihočeském kraji začala v pondělí rotační výuka na druhém stupni základních škol. Školy byly zásobené testy na covid z ministerstva z minulého týdne. Tento týden ale dojdou a čekají, co bude dál.

„Nám testy nakonec zavezli podle požadavků. Na první stupeň dnes přišlo 217 dětí a na druhý 180 žáků. Všechny testy byly negativní,“ řekla včera Právu ředitelka Základní školy Pohůrecká v Českých Budějovicích Dana Walterová.

Kvůli nejistotě, zda bude testů opravdu dost, si škola sama ze svého rozpočtu nakoupila testy do zásoby. „Sehnali jsme jeden za 49 korun, což byla velice dobrá cena. Přesto je to velký zásah do rozpočtu a mohli jsme dětem koupit něco jiného,“ vysvětlovala ředitelka s tím, že i tak testy škole dojdou v příštím týdnu.

„Budeme dále jednat s magistrátem, protože zatím nemáme o testech informace. Problém je, že ministerstvo většinou vydá informace na konci týdne, ve čtvrtek večer, a to už je pro nás pozdě,“ doplnila Walterová. Do Základní školy Pohůrecká chodí 800 žáků a při plném provozu a ceně testu 45 korun by školu stály testy na jediný den 36 tisíc korun.

Zásobu testů pro děti mají jen do příštího týdne také v Základní škole Na Pěšině v děčínské čtvrti Bynov.

„Čekáme na pokyn, který přijde směrem od ministerstva, zda budou dodávat testy ze svých zásob. Náš zřizovatel, rada města Děčína rozhodla, že pokud nedostaneme ze zásob od státu, máme jako ředitelé děčínských škol možnost si testy nakoupit sami,“ řekl Právu ředitel školy Michal Slavík s tím, že v pondělí testy neodhalily žádné nakažené dítě.

Přesný čas pro vstup

ZŠ Karla Čapka v Praze 10 učí asi 600 žáků. Tento týden jich prezenčně dochází polovina, polovina se učí na dálku. Sedmáci a deváťáci se v pondělí podívali do školy od října poprvé. Škola stanovila pro jednotlivé třídy přesné časy vstupu do budovy jedním nebo druhým vchodem, více jich k dispozici není. „Běží to hladce, děti se testují samy, vše se daří dodržovat,“ popsala Právu ředitelka Ivana Vaňková.

Má obavu, jak by její škola opatření zvládala při návratu všech žáků najednou. Tuto možnost avizoval premiér Andrej Babiš (ANO) od poloviny května, tedy nejspíš od příštího týdne.