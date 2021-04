První bilance testování ve školách: z 1,3 milionu testů jen 700 pozitivních dětí

Do škol nyní chodí žáci prvního stupně, kterých je zhruba 697.000, třídy mají střídavou výuku. Do školek dochází také asi 222.000 předškoláků. Testovat se musí dvakrát týdně. Za první týden bylo pozitivních 302 z asi 610.000 testů u dětí ve školách, tedy asi 0,6 promile.

Za necelé dva týdny bylo podle Arenbergera v Česku zaznamenáno 2236 pozitivních případů u dětí ve věku od pěti do 11 let. „Ti zachycení ve školách tvoří asi 700 dětí, tedy zhruba jednu třetinu," řekl ministr.

Arenberger v pátek řekl, že by lidé neměli lamentovat, že je ve školách málo nemocných dětí. Podle něj má testování i vedlejší výhodu, že rodiče více zvažují, zda dítě do školy poslat. Dříve se podle něj stávalo, že dítě šlo do školy i s virózou. Za výhodu označil také trasování dětí, které je podle něj relativně přesné. „Protože děti většinou neříkají, že se s někým nesetkali, ale kamarády dobře označí," poznamenal.

Ve všech věkových skupinách do 19 let počet pozitivně testovaných klesá. Od otevření škol jich přibylo celkem 7144, z nich asi polovina ve věku 12 až 19 let, která zatím do školy nechodí. U nejmenších dětí, byla na začátku března, kdy se zavřely školky, tato incidence asi 444. Dosud klesla na 119.