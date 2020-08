Prvňáků je méně, na vysokých školách přibývají cizinci

Loni prvního září přišlo poprvé do školy necelých 107 tisíc prvňáků. Jejich počet už tři roky mírně klesá, zatímco počet žáků základních škol stále roste. Naopak na vysokých školách ubylo za posledních deset let 100 tisíc studentů, počty cizinců na nich přitom narůstají. V loňském roce navštěvovalo základní školy 953 tisíc žáků, což je o 99 tisíc více než před pěti lety. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad.