Průzkumy vítěze netrefily. Třetina voličů se rozhodla na poslední chvíli, vysvětlují politologové

ČSSD, která je spolu s hnutím ANO v dosluhující vládě, se do Sněmovny nedostala, získala 4,65 procenta hlasů. Poprvé od revoluce se do dolní komory parlamentu nedostali ani komunisté, těm dalo svůj hlas jen 3,6 procenta voličů.

Vítězem by se podle ní stalo hnutí ANO s 27,3 procenta hlasů. Koalice SPOLU měla získat 21,4 procenta, koalice PirSTAN 17,4 procenta, SPD 12,3 procenta, KSČM 6,5 procenta a ČSSD pod hranicí vstupu do Sněmovny 4,4 procenta hlasů.

„Pokud přesvědčený volič PirSTANu přestal koalici podporovat z nějakých důvodů, tak se přesunul nejprve do skupiny nerozhodnutých voličů, co volit chtějí, ale ještě neví koho. Takových bylo těsně před volbami řekněme pět až deset procent,” odhaduje Gregor.

„Nebyly to spojené nádoby. Velmi často se říkalo, že to je stejný bazén voličů, ale očividně to tak úplně nebylo. Když někdo odešel od Pirátů, tak cílový přístav klidně mohlo být i ANO, nemuselo to být jen SPOLU,” řekl Novinkám politolog Eibl.