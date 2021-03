Průmysl byl několik hodin před zavřením, řekl Havlíček

„Bylo několik hodin předtím, než se zavřel průmysl. Nedělal jsem nic jiného, než jsem celý víkend vyjednával a domluvili jsme to, že se průmysl nezavře.“ Podle něj to bylo právě výměnou za to, že průmysl začne hned masivně testovat.

Reagoval tak na kritiku, že testování bylo nařízeno narychlo a není dostatečně připraveno.

„Mohli jsme nechat 14 dní na přípravu, ale já vám garantuji, že by ten průmysl byl 14 dní zavřený. Všichni jsme si museli sáhnout na dno. Je pravda, že to bylo náročné,” dodal Havlíček. Rozezlila ho slova Jana Rafaje ze Svazu průmyslu a dopravy, že vláda otestovala 8,5 milionu lidí za rok a po firmách chce, aby to udělaly za měsíc.

Senátor Roman Kraus (ODS) uvedl, že vláda to měla začít řešit dřív. ”Je jasné, že když se to rozhodlo před týdnem, tak už nebylo na co čekat a muselo se to udělat co nejrychleji. To se mělo rozhodnout už před měsícem,” řekl. Podle něj se dlouho ví, že nejrizikovější pro šíření nákazy jsou rodiny a pracoviště.

Havlíček řekl, že dřív nebyl k dispozici dostatek samotestů.