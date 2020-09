Průlomový verdikt: Odposlechy jsou důkaz, i když pocházejí z jiné kauzy

„Navíc by představovalo nelogický anachronismus, pokud by jakékoli záznamy ze sledování povolené soudcem v jiné věci byly důkazně vyloučeny, i když by poskytovaly zásadní důkazní materiál o těch nejzávažnějších zločinech,“ zamyslel se soudce.

Senát Nejvyššího soudu nicméně uvádí, že si lze představit výjimky. Stále se podle něj musí brát v úvahu závažnost trestné činnosti a závažnost zásahu do soukromí.

„Pokud by v rámci sledování osoby podezřelé ze zvlášť závažné trestné činnosti (například zločinu vraždy) byly pořízeny v jejím bydlišti zvukové a obrazové záznamy, z nichž by vyšlo najevo spáchání nesouvisejícího bagatelního trestného činu (například vyhýbání se plnění vyživovací povinnosti), pak by byl z hlediska propor­cionality zřejmě problematický závěr o procesní použitelnosti těchto záznamů jako důkazu v řízení o onom bagatelním trestném činu,“ míní soudce Mazák.