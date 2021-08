Provozovatelé často bezinfekčnost hostů nekontrolují

Hospody na Slovensku se bojí hřebíčku do rakve

Hospody na Slovensku se bojí hřebíčku do rakve Ekonomika

„Projel jsem v těchto dnech jižní Moravu a na bezinfekčnost se nikdo neptá, rozhodně ne v restauracích. Jakmile jsem ale přejel hranici do Rakouska , všude tam vyžadovali potvrzení. U nás jsem ho potřeboval jen k ubytování v kempu u Vranovské přehrady,“ popsal Právu pan Tomáš.

„Děti mám ve věku pět a devět let, takže jsem se obával, jak to bude s kontrolami testů, pochopitelně na rozdíl ode mě očkovaní nejsou. Ale až na dvě koupaliště se nikdo na bezinfekčnost neptal. A to jsme navštívili řadu přírodních sportovních areálů s koupališti, sportoviště i zábavní parky pro děti,“ podělil se o svou zkušenost pan Martin ze Středočeského kraje.