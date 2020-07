Prostituce je pudová práce, ne živnost. Praha nemá být pasákem, pustil se lidovec do Pirátů

„Piráti chtějí legalizovat obchod s bílým masem. Nevím, jestli bychom se jako zastupitelé měli stát pasákem, protože ve chvíli, kdy tento tisk bude přijat, tak se Praha stává největším kuplířem s bílým masem a organizací, která by chtěla, aby prostituce byla v co největší míře šířena,“ prohlásil Wolf na čtvrtečním jednání zastupitelstva.

Kritizoval tak návrh pirátské zastupitelky Evy Horákové, podle kterého by se Praha měla zabývat legalizací prostituce a oslovit s tím poslance. Začátkem by mělo být zrušení historické úmluvy z roku 1950, kterou Československo v 50. letech ratifikovalo a která prostituci definuje jako trestný čin.

Piráti s tímto návrhem na zastupitelstvo přišli i přesto, že nemají podporu svých koaličních partnerů z Prahy sobě ani ze Spojených sil pro Prahu, za které je zvolen právě i lidovec Wolf.

Legalizace sexbyznysu by podle Pirátů přinesla do rozpočtu státu nemalé prostředky a Piráti také chtějí, aby lidé, kteří v tomto byznysu pracují, měli legální živnost.

„V tomto průmyslu se točí zhruba 8 až 10 miliard ročně. Největší skupina lidí, která se sexbyznysem živí, jsou maminky samoživitelky a například koronavirový stav ukázal, že by mohly mít ošetřovné, pokud by to měly jako živnost,“ uvedla Horáková.

Vydělávání na prostituci ale koaliční partneři Pirátů považují za nepřípustné.

„Nemyslím si, že toto je práce vhodná k vybírání daní a vhodná ke srovnání s prací tramvajáka, horníka, učitele, právníka a někoho dalšího. Prostě to je práce pudová,“ dodal Wolf.

V podobném duchu se už dříve pro Novinky vyjádřili i šéf klubu Prahy sobě a bývalý lidovec Jan Čižinský či předseda klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

„Domníváme se, že to není slučitelné s lidskou důstojností. Každý, kdo se do toho zapojuje, to dělá z nějakých zoufalých důvodů. Když něco odporuje lidské důstojnosti, tak z toho nemůžou žít veřejné rozpočty. Spíš apeluji na policisty, aby nasadili operativní techniku a zasahovali, jak to zákon předpokládá,“ řekl Čižinský.

„Jsem pro restriktivní postihy a pro to, aby kuplířství, pasáctví, organizace prostituce byly trestným činem. Pro legalizaci nejsem. Za prvé to není efektivní, peníze se stejně nevyberou a za druhé je to mravně velmi sporné,“ prohlásil Pospíšil.

Podle něj navíc Piráti do Prahy přinášejí celostátní téma, které je součástí jejich volebního programu, a město by se tím nemělo vůbec zabývat.

Zda se bude pražské zastupitelstvo tématem prostituce ve čtvrtek zabývat, zatím není jasné. Piráty by musela podpořit opozice z ODS a ANO.