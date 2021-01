Propadák, hodnotí lidé první den registrace

Vláda si za to může sama. Všem kromě vládních expertů bylo jasné, že když se oznámí, že pořadí na očkování se bude určovat podle toho, kdo zavolá nejdřív, přižene se v prvních minutách po osmé ráno tsunami uchazečů o registraci. Není divu, že počítačový systém pod prvním náporem zkolaboval.

„Kdybychom byli Súdán, tak se nedivím. Průběh registrace je ukázka státní neschopnosti. Nemám k tomu slov,“ okomentoval téměř tříhodinovou snahu objednat svého 85letého otce Petr Grulich z Pardubic.

Vzal si dovolenou

„Původně se otec chtěl registrovat skrze svého praktického lékaře. Od šesti hodin ráno se k němu snažil dovolat. Po osmé se k němu vypravil osobně, ale byl odmítnut. Tak mi v 8.40 hodin volal o pomoc. Založil jsem registraci a od 8.50 do 10.50 hodin jsme marně čekali na první PIN,“ pokračoval pan Grulich.

„Poté, co jsem se na Novinkách.cz dočetl, že to naskočilo, vše jsem restartoval a skutečně v 11.15 hodin jsme se dozvěděli, že je otec zaregistrovaný. Ale také to, že očkovací kapacita na všech místech už je vyčerpaná,“ shrnul Grulich průběh své páteční dovolené, kterou si na celou akci musel vzít.

„Nejtragikomičtější je, že nám napsali: zkoušejte to později. Nebozí důchodci, kteří si sami s počítačem neporadí, tak budou každý den zkoušet, zda není volný termín?“ ptá se ironicky Grulich s tím, že si samozřejmě mohou stáhnout do telefonu aplikaci mobilního PSA, který je bude o volných termínech informovat.

„Ale o této možnosti se musíte dočíst v novinách. A také kolik lidí ve věku 80 plus používá chytrý telefon? Většina má tlačítkový,“ pokračoval Grulich a upozornil, že když před volbami byly rozesílány roušky, šlo to poštou.

„Proč nyní nedostal každý ze seniorů dopis s instrukcemi? Děti ze základní školy by to celé naplánovaly lépe. A proč nyní zaregistrované není možné informovat o nových termínech formou SMS?“ dodal Grulich.

Zahlcení praktici

„Registroval mě vnouček, ale nedostalo se na mě. Vypadávalo to. Ale nebudu to hrotit, abych to někde urgoval. Budu registrovaný až 5. února, že se ozvou,“ popsal Právu martyrium objednávání přes internet František Peršín, ročník 1936 z Hradce Králové.

„Nebudou volat. To musíme my. Ale až po 5. únoru budou volné termíny,“ opravila ho manželka. Většina Právem oslovených seniorů se chtěla obrátit na svého praktického lékaře. Bohužel ani to nebyla záruka úspěchu. A ne proto, že by lékaři nechtěli pomoci.

„Lidé mají o očkování zájem, ale volají nám. Ale všem vyjít vstříc v našich silách bohužel není možné. Ne každý senior také rozumí, jaký je postup. Takže k nám již jeden pán přišel a chtěl se naočkovat,“ řekla Právu praktická lékařka Eva Špačková z Hradce Králové.

Pomáhají kraje i radnice

Se zajištěním očkovacích termínů neuspěl ani Radek Hroch, tajemník města Starý Plzenec, kterého tamní radnice pověřila, aby místním seniorům v této věci přes telefon pomáhal.

„Napřed jsem chtěl systém vyzkoušet se svojí babičkou. Hned jak ho v osm ráno spustili, jsme se zaregistrovali, na PIN jsme však čekali několik desítek minut. Jako očkovací centrum jsme si pak vybrali plzeňskou Mulačovu nemocnici, ale termín jsme nezískali. A jak jsem pak zjistil, tak ani žádné termíny nevypsala,“ řekl Právu Hroch.

Stejně dopadl s jedenácti dalšími seniory, kteří se na něj v pátek dopoledne obrátili s žádostí o pomoc. „Termín nezískal ani jeden,“ dodal Hroch. Senioři volali ve velkém počtu už od pátečního rána na informační linku 800 100 450 Jihočeského kraje, která jim pomáhá s registrací na očkování. Operátoři měli ztíženou situaci, protože registrační systém kolaboval. Na linku kraje se však každý dovolal bez problémů.