Promořeno. Epidemiologové zdůvodnili, proč je Česko i celá V4 covidovým premiantem

„Akorát to, že jsme dosáhli tohoto dobrého stavu, je vykoupeno tím, že tu zemřelo 30 až 40 tisíc lidí, protože se to špatně zvládlo. Jeví se to jako plus, ale je to takové smutné plus, protože to tito lidé odnesli,” připomněl tragické statistiky Hořejší.