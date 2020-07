Proměna pražského Karlova náměstí začala. Nové přechody usnadní překonání křižovatky

Po osmi letech dohadování, vyjednávání a schvalování začaly v minulých dnech práce na revitalizaci pražského Karlova náměstí. Jako první technická správa komunikací (TSK) opraví chodníky a vozovku u křižovatky s Resslovou ulicí. Vzniknou i nové přechody, které by měly výrazně usnadnit pohyb chodcům. Tyto úpravy by měly být hotové do konce srpna.