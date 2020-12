Proč ministerstvo zveřejnilo chybná data? Opravili jsme to, ujistil Dušek

Posledním ukazatelem je reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného člověka. To v posledních dvou týdnech opět stoupá a v sobotu bylo 0,96. Za číslo vyšší než 0,8 systém připočítává pět bodů, za vyšší než jedna deset bodů. Pokud by se zvýšilo, posunulo by se Česko na 62 bodů. Pokud by v nich zůstalo sedm dní, hrozil by i návrat do čtvrtého stupně přísnosti protiepidemických opatření znamenající znovu uzavření obchodů, restaurací a služeb.