Pro vyhoštěné české diplomaty už letí do Moskvy vládní speciál

Český armádní speciál je na cestě pro vyhoštěné pracovníky českého velvyslanectví v Moskvě. Uvedla to mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Zpět do Prahy by se letoun měl podle avíza ministerstva zahraničních věcí vrátit v pondělí pozdě večer.