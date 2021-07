Pro vakcínu bez registrace chodí hlavně mladí a senioři bez počítače

„Jsme rádi, že jsme dali lidem možnost volby. Hodně příchozích volí jednu dávku, aby to takříkajíc měli už vyřešené. Ale měl jsem tu pána, který odjížděl do zahraničí za sedm týdnů, chtěl Johnsona, ale byl diabetik,“ dodal Urbánek.

„Tak jsem mu doporučil Pfizer a časově jsme to vymysleli s druhou dávkou tak, že mu to vycházelo i s těmi dvěma týdny po druhé dávce,“ popsal Urbánek jeden z případů.

„Přišla mladá dívka se skateboardem v ruce, kolem centra totiž vede cyklostezka, tak to vzala při cestě. Hodně si lidé chtějí urychlit aplikaci druhé dávky, která jim vycházela v systému až na srpen. U nás ji mohou dostat i těch 21 dnů od první vakcinace . Chodí spíše střední věková skupina a mladší, ale překvapivě i senioři, i když minoritně,“ pokračoval Urbánek.

„Právě lidé starších ročníků oceňují, že se nemusí nikde registrovat. Nejsou zatím očkovaní, protože jim to slíbil obvodní lékař, ale pak k tomu nedošlo a nikdo jim s elektronickou registrací nepomohl. I na druhý termín mohou přijít lidé k nám, v podstatě, kdy chtějí, po dodržení lhůty. Ale jsme schopni jim zařídit i druhý termín v místě bydliště, takže jim ho zaregistrujeme například v Břeclavi. Za sebe si myslím, že tohle se ohromně povedlo a lidi to oslovilo. Cení si tu možnost volby a věřím, že to zajistí posílení vakcinace celé populace,“ dodal lékař.