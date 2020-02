Pro objízdnou trasu do Vídně staví provizorní most

Přes obec, a tedy i most nad Dyjí povede v době opravy mostu na silnici I/52 u Pasohlávek na tahu z Vídně do Brna jedna z objízdných tras. Podobně jako v případě instalace provizorní konstrukce na přemostění Dyje u Drnholce je i v tomto případě důvodem montáže špatný stav mostu, který by nemusel zvládnout extrémní nápor dopravy.