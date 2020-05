Pro divadla, kina i koncerty je 300 diváků málo

„Současná protiepidemiologická opatření umožňují využít maximálně třetinu kapacity sálu, takže tři sta diváků můžeme naplnit právě jen v Janáčkově opeře. Při nákladech spojených s každou reprízou by tak otevření divadel bylo naprosto neefektivní a jenom by zvyšovalo ztrátu, což by dále zatěžovalo rozpočet zřizovatele,“ řekl Právu ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.