Přístroje za něho dýchaly 44 dnů. Z covidu se nakonec zázrakem vyléčil

Muž zůstal na ECMO až do 8. ledna. „Byly to dny strachu. Volala jsem každý den, abych se dozvěděla, jak mu je. Dlouho byl stav kritický,“ popsala žena, které první návštěvu povolili lékaři až 5. ledna. A 7. ledna, v den svých narozenin, se Palla dozvěděl, že jej od přístrojů odpojí. I pak však musel zůstat na ARO.

Rehabilitoval, učil se jíst, stát, mluvit. Svalstvo měl po celém těle ochablé. „Ochably mi i hlasivky a měl jsem tracheostomii v krku. Až když mi rodina dovezla mobil, tak jsem nezavřel pusu,“ směje se dnes muž, který po necelém měsíci od probuzení odjel zpět do nemocnice ve Vyškově. Domů se vrátil až po 81 dnech.

Ve středu před polednem se Palla do Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí vrátil. Spolu s manželkou i dcerou Veronikou poděkoval tamním zdravotníkům za záchranu života. Předal jim dort a další občerstvení. „Klobouk dolů za to, jak jste se o mě postarali,“ řekl. Přiznal, že když dorazil loni do Třince, měl strach. Věřil ale lékařům.