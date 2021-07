Přísnější pravidla lidi od zábavy a služeb neodradila

„Obavy z toho, že by zákaznice nechodily, opravdu nemáme. Už nyní mám volný termín na kosmetiku až někdy v srpnu. Lidé se neodhlašují. Navíc si u mě mohou udělat po příchodu test,“ sdělila Právu ostravská kosmetička Kamila Plačková. Podobně to hodnotí i její kolegyně kadeřnice.

„Samozřejmě z povinnosti prokazovat bezinfekčnost trochu obavu máme, ale lidé zatím i přesto chodí,“ řekl Právu kastelán hradu Svojanov na Svitavsku Miloš Dempír s tím, že ve srovnání s loňským začátkem prázdnin je návštěvnost trochu nižší. To ale přičítají spíše deštivému počasí.

„Kontrolujeme to a musím říct, že 95 procent lidí má vše naprosto v pořádku. Většinou jsou již očkovaní nebo mají negativní antigenní nebo PCR test,“ doplnil Dempír.

„Situaci trochu zkomplikovalo ukončené testování ve školách, rodiče již nemohou využít čestné prohlášení. Naše odběrové místo ale využívá neinvazivní testy, děti to zvládají skvěle,“ dodala.

Podle restauratéra a člena představenstva Asociace malých a středních podniků Luboše Kastnera se lidé namísto v restauračních zařízeních na­učili za covidu pít a jíst doma a do hospod se vracejí pozvolna. Že by ale nedávná změna pravidel bezinfekčnosti výrazně zahýbala návštěvností, se podle něj říct nedá.

„Mladí nemají zábrany, starší víc přemýšlejí. My se s tím popereme, hlavně když nebudeme muset zavřít. Také nechceme, aby se to šířilo a lidé se vraceli popíjet do garáží,“ komentoval.