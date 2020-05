Připravte kompenzace za bonus pro OSVČ a eseróčka, vyzvali poslanci vládu

Vláda se má na základě usnesení zabývat výpadkem příjmů u obcí do 3000 obyvatel. Dále by měla navrhnout finanční zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard korun. Není ale jasné, do kdy tak má vláda učinit.

„Prakticky by šlo o dotaci. Vyplácení by bylo mnohem komplikovanější a nemohla by to procesovat státní správa,” uvedla před poslanci Schillerová s tím, že v současnosti jde o bonus, který může finanční správa vyplácet a jde to rychle.