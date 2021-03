Připravení řidiči a hladký průběh, pochvalují si policisté první dny kontrol

Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka při kontrolách nejsou problémy a policisté nejsou terčem kritiky ze strany řidičů. Drtivá většina cestujících navíc měla potřebné doklady k průjezdu mezi okresy v pořádku. Nejčastěji mířili do práce. „Opravdu jsme se setkávali s pochopením a vstřícností. Všem za to děkujeme,“ řekl Právu Moravčík.

Klidná situace podle Moravčíka panovala i v úterý, druhý den kontrol. „Je to bez komplikací, žádné zprávy, že by to lidé bojkotovali. Pravidla dodržují,“ ujistil Moravčík, že statistiky budou mít k dispozici až ve středu. Kdyby se vzaly údaje z jednotlivých regionů, tak nejčastěji podle Moravčíka museli policisté otočit řidiče, kteří chtěli projet skrz okresy, uvnitř Moravskoslezského kraje. Bylo jich 550, což bylo výrazně víc než v ostatních částech republiky.