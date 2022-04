Případů tuberkulózy v Česku výrazně přibylo

„V následujících dnech a týdnech budou odborníci prověřovat každý do NRLM zaslaný případ, aby upřesnili, zda se jedná o člověka, který přišel do naší země nedávno, nebo o pacienta s trvalým pobytem spolu s informací, zda byl před příchodem již léčen,“ dodala Macková.

To je dáno i skutečností, že doba od odběru vzorku k pozitivní kultivaci a následnému zaslání do laboratoře trvá několik týdnů.

Jeden aktivní případ připadá podle odhadů na 5000 dětí do 14 let a na 1600 mužů nad 65 let.