Primátor Macura: Ostrava kanál nechce

Důvodů pro negativní stanovisko města k záměru výstavby vodního koridoru Ostrava–Kozle je celá řada: od ekonomických, dopravních či urbanistických. Zcela jim však dominuje naše oprávněná obava o nevratné a fatální poškození životního prostředí, které by tak masivní stavba způsobila.

Vodní koridor by způsobil ztrátu z přírodovědného hlediska mimořádně cenných území, zanikly by celé biotopy, ohrožen je i strategický podzemní zdroj pitné vody v lokalitě Ostrava-Nová Ves. S těmito námitkami se vládou schválená studie proveditelnosti nevypořádala, což je v ní ostatně výslovně uvedeno.

Nejsme dogmatici, požadujeme ale, aby byla příprava tohoto projektu zastavena minimálně do doby, než bude zpracována a obhájena komplexní analýza dopadů stavby na všechny složky životního prostředí. Jsme proti tomu, aby bylo zpracování této analýzy posunuto až do fáze EIA, kdy už budou na projekt nutně vynaloženy desítky, ale spíš stovky miliónů korun z veřejných zdrojů. Považujeme to za plýtvání časem i penězi, chceme tomu zabránit.