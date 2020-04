Přijímačky na střední školy začátkem června, připustil Plaga

Kdyby se epidemiologická situace nevyvíjela dobře, mohli by podle něj dělat školáci přijímačky až o prázdninách. „Čistě teoreticky by termín mohl spadnout na prázdniny,“ připustil.

„Přijímací zkouška má na přijetí vliv jen ze šedesáti procent. Není to tak, že když někdo nezvládne test na maximum, byl by odsouzen k tomu, že se na školu už vůbec dostat nemůže a musel by na učiliště,“ řekl. „Je to nedobré řešení v době nouze, ale uvědomme si, že jeden nebo dva termíny na přijímačky nejsou nejzásadnější téma této vlády,“ dodal.