Přibývá rodin, kterým chybějí peníze i na jídlo

„Ti lidé opravdu hladovějí, mají prázdné lednice a spíže. Peníze vydají za nekřesťanské nájmy a do toho přišlo to zdražování a epidemie koronaviru. Samozřejmě že úřady jim přispívají, díky za to, ale zbytek musí řešit sami a často nevědí jak. My jim jsme schopni zajistit hlavně potravinovou pomoc,“ konstatoval Vishwanathan, který pochází z Indie.