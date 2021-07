Při demolici v Hruškách se bagr propadl do sklepa

„Chtěl jsem zachovat sklep a na něm vystavět nový dům, ale ani to nakonec není možné,“ řekl Ladislav Darmovzal. Bagr, který dům boural, totiž potřeboval najet na stropy sklepa, aby mohl strhnout zdi.

„Plán byl, že se bude pohybovat po nosné zdi a poté, co stropy překryje vrstva suti, tak využije rozložení váhy a strhne zbytek. Zbývalo práce tak na deset patnáct minut, když se pod ním probořil strop. Ve chvíli bylo jasné, že z původního domu už nebude možné využít vůbec nic,“ dodal Darmovzal. „Byla to další rána osudu. Není nám přáno z domu něco zachovat,“ bezmocně krčí rameny muž.

Do sklepa probořený bagr při demolici rodiny Darmovzalových.

„Když to dobře půjde, za měsíc bychom mohli být hotoví,“ říká Hříbek. To „hotoví“ ovšem obnáší pouze novou střechu, opravu potřebuje i zničená část do dvora a další.